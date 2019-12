Niveau de vie des fermiers, travail des enfants, ingrédients durables, etc. Le leader mondial du chocolat, Barry Callebaut, a décidé de mettre le pied sur l'accélérateur en matière de responsabilité sociale et environnementale. Le groupe suisse nous livre, en exclusivité pour la Belgique, les derniers résultats tangibles de son programme "Forever Chocolate".

"Nous faisons plein de choses autour de la durabilité en Afrique depuis très longtemps, assure Antoine de Saint-Affrique, CEO du numéro un mondial du chocolat Barry Callebaut. Mais nous avons effectué un saut majeur il y a trois ans, lorsque nous avons décidé de placer la durabilité au coeur de notre business model. " Nous sommes en 2016, un an après la prise de fonction de cet ancien président d'Unilever Foods. Barry Callebaut lance alors un programme baptisé " Forever Chocolate ". Son ambition est énorme. Il s'agit ni plus ni moins de faire du chocolat durable la norme dans les années à venir. Le groupe définit alors quatre objectifs très clairs, ainsi que les moyens de les atteindre. Pour 2025, il entend éliminer le travail des enfants dans sa chaîne d'approvisionnement, faire en sorte que plus de 500.000 exploitants de cacao se hissent hors de la pauvreté, enregistrer un bilan carbone et forestier positif et, enfin, utiliser 100% d'ingrédients durables dans tous ses produits. Depuis 2016 et le lancement du plan, Barry Callebaut publie chaque année les avancées concrètes pour chacun de ces objectifs. Voici, en exclusivité pour la Belgique, quelques résultats atteints par le groupe cette année.

...