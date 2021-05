Le distributeur précise que le management de Jims restera à bord et que la transaction n'aura pas d'effet significatif sur son résultat net au cours de l'exercice 2021/2022

Le groupe Colruyt a acquis la semaine dernière la totalité des actions de la société Jims, qui exploite des salles de fitness en Belgique (24) et au grand-duché de Luxembourg (3). Le distributeur précise que le management de Jims restera à bord et que la transaction n'aura pas d'effet significatif sur son résultat net au cours de l'exercice 2021/2022. "Cette acquisition, précise-t-on chez Colruyt, s'inscrit dans notre ambition de répondre aux besoins du consommateur dans ses différentes phases de vie et aux investissements continus du groupe dans le domaine de la santé." Les deux parties ont convenu de ne divulguer aucun détail concernant le prix ou les autres conditions de la transaction.