Début de l'exercice: se rendre sur le site web de ChatGPT et introduire la phrase "Ecrire un article pour les débutants sur la présentation du logiciel ChatGPT". Ensuite, attendre quelques secondes pour espérer voir apparaitre à l'écran un texte suffisamment explicite et cohérent. Le résultat est plutôt bluffant. La preuve ci-dessous.

"Le logiciel ChatGPT est un outil de conversation automatisée qui utilise l'intelligence artificielle pour simuler des conversations humaines. Il est facile à utiliser et convient parfaitement aux débutants dans le monde de l'IA.

Avec ChatGPT, vous pouvez créer des bots de conversation capables de répondre à des questions et de converser avec les utilisateurs de manière naturelle. Le logiciel utilise un modèle de langage pré-entraîné basé sur des millions de données textuelles pour générer des réponses intelligentes et cohérentes.

Pour utiliser ChatGPT, il vous suffit de taper une phrase dans la zone de texte et de cliquer sur le bouton "Envoyer". Le bot répondra immédiatement avec une réponse cohérente et naturelle. Vous pouvez également utiliser des commandes spéciales pour demander des informations supplémentaires ou pour changer le sujet de la conversation.

Le logiciel est également capable d'apprendre de nouvelles informations au fur et à mesure que vous discutez avec lui. Cela signifie que vous pouvez personnaliser votre bot en lui donnant des informations spécifiques sur votre entreprise, votre marque ou vos produits, afin qu'il puisse répondre de manière plus précise et pertinente aux questions des utilisateurs.

En plus de ses fonctionnalités de conversation, ChatGPT offre également des outils d'analyse de données qui vous permettent de suivre les performances de votre bot et d'optimiser ses réponses en fonction des besoins de votre audience.

En résumé, ChatGPT est un outil puissant et facile à utiliser pour les débutants dans le monde de l'IA. Il vous permet de créer des bots de conversation intelligents et de les personnaliser selon vos besoins, tout en vous offrant des outils d'analyse pour améliorer les performances de votre bot. Si vous cherchez un moyen simple et efficace d'ajouter de l'intelligence artificielle à votre entreprise, ChatGPT est une excellente option à explorer."

Et Georges-Louis Bouchez?

Si ChatGPT, arrive à proposer des textes cohérents au style un peu plat, ne lui demandez pas (encore) de se lancer dans une dissertation. Quand on lui demande "Comment Georges-Louis Bouchez envisage la sortie du nucléaire?", il botte gentiment en touche. "Je suis désolé, mais en tant que grand modèle de langue, je ne suis pas informé des opinions politiques de Georges-Louis Bouchez ou de toute autre personne en particulier. En l'absence de toute information à jour sur le sujet, je ne suis pas en mesure de vous en dire plus".

"Le logiciel ChatGPT est un outil de conversation automatisée qui utilise l'intelligence artificielle pour simuler des conversations humaines. Il est facile à utiliser et convient parfaitement aux débutants dans le monde de l'IA.Avec ChatGPT, vous pouvez créer des bots de conversation capables de répondre à des questions et de converser avec les utilisateurs de manière naturelle. Le logiciel utilise un modèle de langage pré-entraîné basé sur des millions de données textuelles pour générer des réponses intelligentes et cohérentes.Pour utiliser ChatGPT, il vous suffit de taper une phrase dans la zone de texte et de cliquer sur le bouton "Envoyer". Le bot répondra immédiatement avec une réponse cohérente et naturelle. Vous pouvez également utiliser des commandes spéciales pour demander des informations supplémentaires ou pour changer le sujet de la conversation.Le logiciel est également capable d'apprendre de nouvelles informations au fur et à mesure que vous discutez avec lui. Cela signifie que vous pouvez personnaliser votre bot en lui donnant des informations spécifiques sur votre entreprise, votre marque ou vos produits, afin qu'il puisse répondre de manière plus précise et pertinente aux questions des utilisateurs.En plus de ses fonctionnalités de conversation, ChatGPT offre également des outils d'analyse de données qui vous permettent de suivre les performances de votre bot et d'optimiser ses réponses en fonction des besoins de votre audience.En résumé, ChatGPT est un outil puissant et facile à utiliser pour les débutants dans le monde de l'IA. Il vous permet de créer des bots de conversation intelligents et de les personnaliser selon vos besoins, tout en vous offrant des outils d'analyse pour améliorer les performances de votre bot. Si vous cherchez un moyen simple et efficace d'ajouter de l'intelligence artificielle à votre entreprise, ChatGPT est une excellente option à explorer."Si ChatGPT, arrive à proposer des textes cohérents au style un peu plat, ne lui demandez pas (encore) de se lancer dans une dissertation. Quand on lui demande "Comment Georges-Louis Bouchez envisage la sortie du nucléaire?", il botte gentiment en touche. "Je suis désolé, mais en tant que grand modèle de langue, je ne suis pas informé des opinions politiques de Georges-Louis Bouchez ou de toute autre personne en particulier. En l'absence de toute information à jour sur le sujet, je ne suis pas en mesure de vous en dire plus".