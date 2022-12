Burn-outs et dépressions : en augmentation de 45% en 5 ans

Fin 2021, on dénombrait 485.435 employés, indépendants ou chômeurs qui ne travaillaient plus ou qui ne cherchaient plus de travail depuis plus d'un an pour cause de maladie, soit une augmentation d'un quart en cinq ans, montrent de nouveaux les chiffres de l'Inami.

.