L'aéroport de Bruxelles, Brussels Airport, a indiqué lundi qu'une "solution rapide pour Swissport était absolument nécessaire". Il réitère également son appel au soutien du gouvernement.

Brussels Airport indique être en contact les différentes parties prenantes "pour trouver des solutions à très court terme et garantir la continuité des opérations (effectuées par le manutentionnaire)".

Les responsables de l'aéroport soulignent en effet qu'il est "essentiel que la continuité des opérations aéroportuaires puisse être assurée dans les heures et jours qui suivent, et certainement à partir du 15 juin, date de la relance de nombreux vols européens à Brussels Airport."

Ils réitèrent aussi leur appel au gouvernement, qu'ils appellent à venir en aide aux sociétés aéroportuaires touchées par la crise du Covid-19 et aux sociétés de handling.

Brussels Airport confirme également l'information selon laquelle un curateur devrait être nommé par le tribunal pour l'entreprise de Bruxelles pour évaluer la situation et examiner les possibilités d'assurer la poursuite des opérations.

Brussels Airport indique être en contact les différentes parties prenantes "pour trouver des solutions à très court terme et garantir la continuité des opérations (effectuées par le manutentionnaire)". Les responsables de l'aéroport soulignent en effet qu'il est "essentiel que la continuité des opérations aéroportuaires puisse être assurée dans les heures et jours qui suivent, et certainement à partir du 15 juin, date de la relance de nombreux vols européens à Brussels Airport." Ils réitèrent aussi leur appel au gouvernement, qu'ils appellent à venir en aide aux sociétés aéroportuaires touchées par la crise du Covid-19 et aux sociétés de handling. Brussels Airport confirme également l'information selon laquelle un curateur devrait être nommé par le tribunal pour l'entreprise de Bruxelles pour évaluer la situation et examiner les possibilités d'assurer la poursuite des opérations.