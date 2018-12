Bruno Ronsse quitte Econocom

On apprend que Bruno Ronsse quitte son poste de Country Manager Belux de chez Econocom, 4 ans après avoir démarré l'aventure.

Sous sa conduite l'entreprise a entamé une transformation profonde, avec le lancement de nouvelles offres et de nombreux recrutements (et notamment un partenariat stratégique avec Apple pour devenir l'unique Apple Authorised Entreprise Reseller en Belgique)

Il a intégré l'entreprise BIS sa/nv suite à son acquisition en 2017 et lancé une filiale spécialisée en Cyber-Sécurité en Belgique et au GD du Luxembourg

Il a aussi entièrement rénové le HQ de Zaventem pour adopter le New Way of Working intégrant des solutions digitales afin d'en faire une vitrine pour les clients et les collaborateurs

Avant d'arriver chez Econocom Bruno Ronsse a passé 16 ans chez BT, en Belgique, en Suisse et en France et entamé un tour du monde pendant un an

A l'heure actuelle, nous ne savons pas quel sera son prochain challenge mais le voir bouger n'est pas surprenant.

En février 2017, Trends-Tendances réalisait son portrait, à découvrir ici.