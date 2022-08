Bone Therapeutics, société basée à Mont-Saint-Guibert et spécialisée dans la recherche en thérapie cellulaire, a conclu un accord de fusion avec l'entreprise française Medsenic, a-t-elle annoncé mercredi.

"La combinaison des activités de ces deux sociétés biopharmaceutiques permettrait de dérisquer et d'élargir considérablement le portefeuille thérapeutique de Bone Therapeutics, qui cible un large éventail d'indications inflammatoires et orthopédiques. Les deux sociétés mènent actuellement plusieurs essais cliniques de stade moyen à avancé dans le lupus, la maladie chronique du greffon contre l'hôte, les fractures du tibia et d'autres indications. La combinaison de ces programmes de développement clinique au sein d'une même entité présenterait donc un certain nombre d'avantages et de synergies économiques, financières et opérationnelles", justifie Bone Therapeutics dans un communiqué.

