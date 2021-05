BNB Paribas Fortis fait une entrée en force dans le capital de Joyn, qui a procédé à une augmentation de capital de quasi 5 millions d'euros.

Joyn est le leader belge de la fidélisation et du marketing commercial destinés aux petits commerçants. Elle travaille ainsi surtout avec des épiceries, des bouchers, des boulangeries, des commerces bios (comme Barn), des coiffeurs et des petites chaînes de commerce comme Leonidas. Elle dispose d'un réseau de 7.500 commerçants pour environ 2 millions d'utilisateurs actifs. Joyn vient de procéder à une augmentation de capital de quasi 5 millions d'euros. Cette opération s'accompagne d'une sortie de Mediahuis du capital et l'entrée, en force (un tiers des parts), de BNP Paribas Fortis. Avec, pour but, de pousser le développement en Wallonie, bien moins maillée que la Flandre. La banque rejoint dans l'actionnariat deux autres grands acteurs financiers: KBC et ING.