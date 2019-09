L'app multimodale Joyn Joyn devient Jeasy et lève plus de 500.000 euros

L'application de mobilité urbaine Joyn Joyn, lancée il y a tout juste un an, devient Jeasy, annoncent mardi leurs concepteurs. Dans le même temps, elle a réalisé une levée de fonds de 525.000 euros en capital auprès de nouveaux investisseurs. Ce financement visera à soutenir le développement technologique et commercial de cette solution actuellement déployée sur Bruxelles et Namur. D'autres grandes villes belges et européennes sont en effet dans son viseur.

© http://joynjoyn.com/