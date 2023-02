Biobest appartient à la division Sciences de la vie du groupe Floridienne.

Située à Westerlo, l'entreprise Biobest est le leader mondial de la pollinisation et de la lutte intégrée biologique des cultures. Elle est spécialisée dans la pollinisation via des ruches de bourdons et dans la production d'insectes, de nématodes et d'acariens bénéficiaires, c'est-à-dire agissant comme prédateurs de parasites nuisibles.

Ces deux dernières années, Biobest a racheté deux entreprises américaines: Plant Products et Beneficial Insectary. L'entreprise vient en outre de clôturer une levée de fonds proche des 100 millions d'euros, permettant à la Sofina de doubler sa présence dans l'actionnariat.

Selon Floridienne, Biobest dépasse aujourd'hui le milliard de dollars de valorisation et devient donc la nouvelle licorne belge.

