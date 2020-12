Biobest vient de renforcer sa position sur le marché en rachetant son concurrent américain: Beneficial Insectary, leader de la lutte intégrée aux Etats-Unis.

Biobest appartient à la division sciences de la vie de La Floridienne. Située à Westerlo, l'entreprise est l'un des leaders mondiaux de la pollinisation et de la lutte intégrée biologique des cultures. Elle est spécialisée dans la pollinisation via des ruches de bourdons et dans la production d'insectes, de nématodes et d'acariens bénéficiaires c'est-à-dire agissant comme prédateurs de parasites nuisibles. Biobest vient de renforcer sa position sur le marché en rachetant son concurrent américain: Beneficial Insectary, leader de la lutte intégrée aux Etats-Unis. La filiale de la Floridienne a déboursé 42 millions d'euros. Il s'agit, en l'espèce, du plus gros achat de l'histoire de La Floridienne. Biobest produit déjà des insectes en Belgique, en Israël, au Maroc et au Kenya. Elle va désormais pouvoir se reposer sur Beneficial pour proposer ses produits aux Etats-Unis sans devoir les importer. La division sciences de la vie est en pleine croissance (148 millions de chiffre d'affaires) au sein de La Floridienne. L'expansion devrait se poursuivre compte tenu de la poussée du bio et du rejet des insecticides mais aussi du réchauffement climatique qui voit apparaître de nouveaux nuisibles.