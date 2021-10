VOCSens est une spin-off de l'UCLouvain, qui bénéficie des travaux d'un laboratoire spécifique qui a mis au point des micro-capteurs de gaz

VOCSens est une spin-off de l'UCLouvain. Elle bénéficie des travaux d'un laboratoire spécifique qui a mis au point des micro-capteurs de gaz. Il s'agit de capteurs micro-pixels, comme ceux présents dans les smartphones, à faible consommation énergétique et au coût très réduit par rapport à d'autres senseurs. VOCSens a ainsi développé un produit unique sur le marché appelé l'EnviCam. Soit une espèce de caméra environnementale capable de détecter les gaz dans l'atmosphère, de les trier et de fournir des données de haute fiabilité à leur sujet. Les applications sont multiples: contrôle des stations d'épuration, mesure de la qualité de l'air en ville ou dans les bâtiments, détection d'aliments avariés, surveillance médicale, etc. La spin-off est mûre pour la phase d'industrialisation, de production et de commercialisation. A cet effet, elle vient de conclure une belle levée de fonds auprès de cinq investisseurs belges: W.IN.G., Industrya (un fonds lié à John Cockerill), Innovation Fund, VIVES IUF et Invest.BW (l'ancienne Nivelinvest). Total des fonds récoltés: 2,5 millions d'euros.