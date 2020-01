Carrefour a présenté mardi son premier magasin City, un nouveau concept qui doit permettre à la chaîne de supermarchés d'attirer un public urbain. Il met notamment l'accent sur les produits bio.

Le premier Carrefour City s'est installé dans le piétonnier du boulevard Anspach. Il a ouvert ses portes mi-décembre mais a été présenté ce mardi. Les premiers résultats sont "très positifs", selon Geoffroy Gersdorff, secrétaire général de Carrefour Belgique. "Ils répondent à nos ambitions."

City constitue le nouveau concept du géant français en Belgique, après les hypermarchés, les supermarchés (Market) et les commerces de proximité (Express). Carrefour vise une clientèle urbaine plus exigeante pour les produits bio entre autres. Le magasin propose également des produits locaux et porte davantage d'attention à l'impact sur l'environnement: il n'y a pas de sacs en plastique et certaines marchandises sont proposées en vrac.

Une évaluation de ce premier City est prévue dans quelques mois mais l'intention est de poursuivre son développement en Belgique. "Avec Carrefour, nous voulons ouvrir trente nouveaux magasins en 2020. En fonction de l'emplacement, nous déciderons s'il s'agira d'un Market, d'un Express ou d'un City", précise Geoffroy Gersdorff.

Carrefour a affronté un contexte difficile ces dernières années en Belgique, où la concurrence continue à s'intensifier. Une restructuration majeure avait d'ailleurs été décidée en 2018. "Notre part de marché évolue positivement", souligne néanmoins Geoffroy Gersdorff.

