Audi souhaite faire assembler le SUV électrique Q4 e-tron dans son usine bruxelloise, rapporte l'hebdomadaire Automobilwoche, sur la base de sources au sein de l'entreprise allemande.

Le site de Forest obtiendrait ainsi à l'avenir un nouveau modèle électrique après le Q8 e-tron, qui vient de lui être attribué. La production de ce dernier doit commencer en 2026. Audi Brussels assemble actuellement le premier modèle, l'e-tron.

Les débuts de la production du Q4 e-tron seraient prévus pour novembre de l'année prochaine. Depuis cette année, ce modèle sort de l'usine Volkswagen, la maison mère du constructeur automobile, de Zwickau dans l'est de l'Allemagne, mais la demande est telle que la direction d'Audi souhaiterait que Forest entre également dans la danse.

Il s'agirait, pour le site bruxellois, du deuxième véhicule électrique après le plus imposant e-tron. La première voiture entièrement électrique d'Audi y est produite depuis 2018. La variante e-tron Sportback y est aussi assemblée. Et plus tôt dans le mois, l'annonce du Q8 e-tron pour 2026 a été officialisée.

La direction locale d'Audi Brussels ne confirmait pas mardi soir l'information sur le Q4 e-tron.

