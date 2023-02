Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a dévoilé jeudi un bénéfice en forte hausse sur un an et un chiffre d'affaires tiré par l'intégration d'Alexion, malgré la perte de vitesse des recettes liées au vaccin contre le Covid-19.

Le bénéfice part du groupe ressort à 3,3 milliards de dollars contre 112 millions un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires en hausse de 18,5%, à 44,4 milliards. Les ventes ont bénéficié de l'ajout d'Alexion, biotech américaine dont le rachat pour 39 milliards de dollars avait été finalisé en juillet 2021. En revanche, au quatrième trimestre, elles ont pâti d'un déclin des recettes du Vaxzevria, le vaccin contre le Covid-19 du groupe, l'un des tout premiers mis sur le marché au plus fort de la pandémie.

L'absorption du prix massif du rachat d'Alexion avait plombé les comptes du groupe pendant des mois mais l'investissement porte désormais ses fruits. "2022 a été une année de forte performance pour l'entreprise (...) En 2023, nous attendons une nouvelle année de croissance à deux chiffres à taux de changes constants, hors médicaments contre le Covid-19", a commenté le directeur général Pascal Soriot.

"Nos réussites en recherche et développement et notre hausse de chiffre d'affaires en 2022 démontrent que nous sommes sur la voie pour générer une croissance de ventes en tête du secteur jusqu'en 2025 et au-delà, et AstraZeneca est parti pour lancer au moins 15 nouveaux médicaments d'ici la fin de la décennie", ajoute M. Soriot. Pour l'année en cours, le groupe s'attend à un chiffre d'affaires en hausse de 1 à 5%, freiné par les médicaments liés au Covid-19, vaccins ou traitements, en perte de vitesse.

Le bénéfice part du groupe ressort à 3,3 milliards de dollars contre 112 millions un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires en hausse de 18,5%, à 44,4 milliards. Les ventes ont bénéficié de l'ajout d'Alexion, biotech américaine dont le rachat pour 39 milliards de dollars avait été finalisé en juillet 2021. En revanche, au quatrième trimestre, elles ont pâti d'un déclin des recettes du Vaxzevria, le vaccin contre le Covid-19 du groupe, l'un des tout premiers mis sur le marché au plus fort de la pandémie. L'absorption du prix massif du rachat d'Alexion avait plombé les comptes du groupe pendant des mois mais l'investissement porte désormais ses fruits. "2022 a été une année de forte performance pour l'entreprise (...) En 2023, nous attendons une nouvelle année de croissance à deux chiffres à taux de changes constants, hors médicaments contre le Covid-19", a commenté le directeur général Pascal Soriot. "Nos réussites en recherche et développement et notre hausse de chiffre d'affaires en 2022 démontrent que nous sommes sur la voie pour générer une croissance de ventes en tête du secteur jusqu'en 2025 et au-delà, et AstraZeneca est parti pour lancer au moins 15 nouveaux médicaments d'ici la fin de la décennie", ajoute M. Soriot. Pour l'année en cours, le groupe s'attend à un chiffre d'affaires en hausse de 1 à 5%, freiné par les médicaments liés au Covid-19, vaccins ou traitements, en perte de vitesse.