Après 33 ans de service en tant que CEO de la chaîne de magasins Schoenen Torfs, Wouter Torfs passe le flambeau à sa nièce Lise Conix. La direction de l'une des entreprises familiales les plus connues du pays reste donc entre les mains de la famille.

"Je suis née au Zimbabwe et, enfant, je n'ai pas porté de chaussures durant longtemps", se souvient Lise Conix. "Je me sens tout à fait prête à suivre les traces de Wouter. Le CEO change, mais la marque et l'entreprise familiale restent les mêmes. Bien que mon ambition soit de développer davantage cette entreprise."

Mme Conix a commencé sa carrière chez Torfs en 2013 en tant que responsable de la durabilité, puis directrice du marketing. Elle sera "co-directrice générale" jusqu'au 1er janvier 2023, avant de prendre seule les rennes de la société.

"Le développement durable restera une priorité essentielle", a-t-elle affirmé. "Je veux m'appuyer sur le style de leadership que j'ai appris de Wouter. Nous croyons tous deux qu'il faut donner de l'énergie et de la confiance aux gens."

Schoenen Torfs emploie quelque 700 personnes dans 76 magasins, dont deux en Wallonie (Dinant et Marche-en-Famenne), et réalise un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros.

