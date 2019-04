Apple entend rentabiliser son immense clientèle jusqu'au dernier cent

La semaine dernière, le PDG de la société Apple a dévoilé de nouveaux services. Leur point commun est simple: ils visent tous à transformer les clients en vache à traire...

Dans la vie, les gens qui se dispersent ont souvent plus de difficultés à réussir que les autres. Peu importe leur objectif, quand leurs désirs les poussent à se lancer dans mille projets, ces touches à tout finissent par ne plus rien faire de bien à fond. En Bourse aussi, les investisseurs préfèrent les entreprises qui se concentrent sur un coeur de métier plutôt que sur plusieurs activités. La seule exception ou presque, c'est pour Apple.

Aujourd'hui, la direction d'Apple a compris que l'avenir ne sera plus uniquement dans la fabrication d'iPhone, d'iPad et autres Mac. Les chiffres le confirment d'ailleurs : l'iPhone représente 62% des revenus d'Apple, mais les ventes d'iPhone sont en train de flancher (- 15% en 2018). La faute à deux facteurs : le prix de plus en plus élevé de ces smartphones et le suréquipement des consommateurs, qui font qu'on arrive à un marché en saturation. Sans compter le fait que les consommateurs ont fini par comprendre que certains smartphones chinois ou sud-coréens coûtent mois de 100 euros et offrent, au final, quasi les mêmes avantages qu'un iPhone.

La semaine dernière, la direction Apple a donc fait une présentation, sans doute la plus importante depuis l'arrivée de l'iPhone en 2007, durant laquelle, elle a démontré que l'avenir se résume à une sorte de slogan : services, services, services! Sans entrer dans les détails, Apple a proposé de nouveaux services, qui vont de la vidéo à la demande, en passant par la télévision payante, mais aussi par un kiosque d'information numérique, ou encore par des jeux vidéo haut de gamme, sans oublier le lancement d'une carte de crédit gratuite, en partenariat avec Mastercard et la banque américaine Goldman Sachs.

Tous ces nouveaux services ont un point commun, ils sont tous payants ! Mieux encore, Apple ne veut plus se contenter de distribuer des produits et services, imaginés par d'autres, et se prendre une commission au passage. Non, Apple veut être producteur de contenus et pouvoir, demain, facturer ses clients pour un service que la société à la pomme maîtrise de A à Z.

En fait, ce que veut faire Apple est simple : la multinationale américaine ne veut pas se contenter de vendre du "hard" (le matériel comme les Mac, les iPhone et les iPad), ni non plus se contenter de vendre du "soft" (ses fameux logiciels), non, Apple veut aussi convaincre sa base d'utilisateurs de s'abonner à ces nouveaux services, des services conçus par elle. N'oublions pas qu'Apple a plus de 900 millions de personnes qui utilisent un iPhone ; imaginez si elle arrive à convaincre une bonne partie de ceux-ci à utiliser ses nouveaux services. Bingo ! Non seulement, Apple va encaisser des revenus récurrents (par exemple 9 euros par mois pour le kiosque numérique) mais en plus, l'abonnement a ceci de vertueux, qu'un client, qui utilise plusieurs services fournis par la même entreprise, reste plus fidèle.

Donc, oui, tous ces nouveaux services n'ont qu'un seul objectif : traire la vache au maximum (et la vache, c'est vous, c'est moi) !