Le conseil d'administration du groupe NRB a nommé André Vanden Camp au poste d'administrateur-délégué. Il secondera le nouveau CEO Henri Thonnart.

André Vanden Camp est nommé Managing Director du Groupe NRB. Il assistera Henri Thonnard sur le plan stratégique du groupe, y compris son plan de transformation, ainsi que celui des filiales, fait savoir la société par voie de communiqué. Durant sa carrière, André Vanden Camp a occupé des fonctions de direction dans plusieurs établissements financiers de renom. Il possède une expérience considérable dans le secteur des technologies et des sciences de l'information. "Son savoir-faire et son parcours seront de précieux atouts pour permettre au Groupe NRB d'atteindre ses nombreux objectifs", laisse entendre le groupe. "L'entreprise désire mettre en oeuvre son nouveau plan industriel, continuer à développer de nouveaux services ICT et investir dans le réseau 5G ainsi que les nouvelles technologies."