Il est remplacé de façon inattendue par l'actuel CFO, Henri Thonnart, et salué par son actionnaire principal, Ethias. Pascal Laffineur est candidat au titre de "manager de l'année" de Trends Tendances.

Pascal Laffineur, CEO du groupe informatique liégeois, NRB, filiale d'Ethias et de Nethys vient d'être remercié par les instances, à l'issue d'un conseil d'administration de ce lundi 19 décembre. L'actuel CFO, Henri Thonnart, "qui connait le groupe NRB depuis sa création", est désigné CEO.

Le conseil d'administration du Groupe NRB a validé le nouveau plan industriel de l'entreprise qui poursuit ses ambitions de croissance au travers notamment du développement de nouveaux services ICT et d'investissements dans le réseau 5 G et les nouvelles technologies au profit de ses clients, annonce un communiqué. A cet effet, le conseil d'administration a décidé de remanier le leadership du groupe. Les objectifs sont clairs et les enjeux de taille. NRB, groupe ICT majeur dans le paysage belge, accompagne tant le secteur public que privé dans leur transformation digitale et la gestion de leur IT.

Travail remarquable et tensions larvées

"Au nom de l'ensemble du conseil, je tiens à saluer le travail remarquable de Pascal et de ses équipes, souligne Philippe Lallemand, président du conseil d'administration de NRB. La réussite du plan industriel et la belle croissance enregistrée par le groupe ont permis de positionner NRB en leader dans des secteurs clé. Aujourd'hui parmi le top des entreprises ICT en Belgique, le Groupe NRB se met en ordre de bataille pour aborder de nouveaux défis et déployer son nouveau plan industriel et sa transformation.""

"Je tiens à remercier le conseil d'administration et son président, Philippe Lallemand, pour la confiance qu'ils m'ont accordée, souligne Pascal Laffineur. Au cours des 6 années passées au sein du groupe NRB, j'ai eu l'occasion de côtoyer une équipe formidable qui, à mes côtés, a mené le Groupe NRB vers ce qu'il est aujourd'hui. Riche de plusieurs filiales, de solides résultats, de larges expertises et de collaborateurs au top, c'est une très belle entreprise qui a un magnifique avenir devant elle".

"Le feu couve depuis longtemps entre Pascal Laffineur et son actionnaire principal, Ethias, souligne toutefois le média indépendant L-Post. Il lui est reproché la dégradation de la qualité des services aux clients existants dont Ethias. Par ailleurs, la relation entre Pascal Laffineur et le patron d'Ethias, Philippe Lallemand se seraient dégradées."

Un autre changement a aussi été acté dans une filiale du groupe: l'ancien ministre Melchior Wathelet Jr, CEO de Zorgi (ex-Xperthis) change d'affectation et devient responsable commercial du groupe NRB.

Le bilan de Pascal Laffineur quitte NRB est positif. Il fait d'ailleurs partie des nominés au titre de manager de l'année de Trends Tendances. "Féru de technologie, Pascal Laffineur dirige un groupe ICT qui ne cesse de croître année après année et qui affiche encore de belles ambitions pour les années qui viennent, tout en conservant un ancrage local", souligne-t-on dans le portrait de Pascal Laffineur publié dans le cadre de ce titre de manager de l'année.

Nous avons tenté de contacter Pascal Laffineur qui n'a pas répondu à notre demande à ce stade.

