Amsterdam a inauguré ce 26 janvier "la plus grande écluse du monde". Les Néerlandais savent-ils bien compter? rétorquent les Anversois, manifestement vexés.

Longue comme 18 bus parqués pare-chocs contre pare-chocs, large comme une autoroute à 19 voies et ayant nécessité pour sa construction 22.000 tonnes d'acier, trois fois plus que la tour Eiffel, l'écluse Kieldrechtsluis, considérée comme la plus grande du monde, a été inaugurée par le roi Philippe en personne en juin 2016. Quelques mois plus tard commençait, à Amsterdam, la construction d'une autre écluse, l'IJmuidensluis, qui entend ravir à la précédente le titre de " plus grande écluse au monde ". Officiellement, toutes deux ont la même longueur - 500 mètres. Mais IJmuiden est plus large de deux mètres (70 pour IJmuiden contre 68 pour Kieldrecht) et plus profonde de 20 centimètres (18 mètres à IJmuiden contre 17,80 à Kieldrecht). Le verdict des chiffres paraît dès lors imparable et ne devrait pas prêter à discussion. "Les Néerlandais se sont trompés", rétorque Herbert Smitz, un ingénieur qui a consacré toute sa carrière au développement des ports de Flandre. "La profondeur de l'IJmuidensluis est certes de 18 mètres mais cette dernière est mesurée par rapport au Niveau Normal d'Amsterdam (NAP - Normaal Amsterdam Peil). Celle de l'écluse de Kieldrecht n'est effectivement que de 17,80 mètres mais elle est mesurée au départ d'une autre référence, la Tweede Algemene Wateraanpassing (TWA). Venue peu après la Libération corriger la première qui datait du 19e siècle, la TWA a pour point zéro le niveau de la mer à marée basse à Ostende. Et ce dernier se situe 2,33 mètres plus bas que le NAP néerlandais." Cela signifie, poursuit l'ingénieur, que si l'on veut comparer les deux écluses, il faut prendre cette différence en compte et que, concrètement, l'écluse d'Anvers peut accueillir des navires avec un plus grand tirant d'eau que celle d'Amsterdam."