Le géant chinois du e-commerce Alibaba a annoncé jeudi qu'il travaillait sur son propre logiciel conversationnel fonctionnant avec l'intelligence artificielle (IA), dans une volonté de rivaliser avec le très populaire ChatGPT.

De nombreuses entreprises mondiales du secteur de la tech telles que Microsoft, Google et Baidu se sont lancées dans une course au développement de leur chatbot, un programme qui peut reproduire un dialogue humain grâce à l'IA. Celui d'Alibaba est actuellement testé par des employés, a affirmé à l'AFP une porte-parole du groupe, sans préciser la date du lancement ni la plateforme sur laquelle il sera disponible. Cette annonce intervient quelques jours après que Baidu, géant chinois de l'internet, a dit que la phase de tests de son chatbot, fonctionnant aussi avec l'intelligence artificielle et baptisé "Ernie", sera achevée en mars.

De son côté, Microsoft a passé un accord de plusieurs milliards de dollars avec la start-up éditrice de ChatGPT, OpenAI, afin d'intégrer notamment de nouvelles technologies d'IA conversationnelles à son moteur de recherche Bing. Google a également annoncé mercredi une batterie de fonctionnalités basée sur l'intelligence artificielle. Mais ces capacités de génération de texte, d'images et de sons de synthèse, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent ouvrir la voie à des usurpations d'identité, des fraudes financières ou des attaques à la réputation.

Cette technologie inquiète au niveau mondial. Le phénomène des "deepfake" par exemple, qui se sert aussi de l'intelligence artificielle pour générer des trucages numériques hyperréalistes, parfois avec l'image de célébrités, présente "un danger pour la sécurité nationale et la stabilité sociale", selon Pékin.

