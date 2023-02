Si en nombre total de points de vente, Bpost domine le marché depuis 2020 en Belgique, en terme de surface commerciale nette, Jumbo et Basic-fit ont connu la plus forte croissance l'année dernière. Mais quelles enseignes dominent le paysage commercial belge? Et quelles sont les tendances qui se dessinent aujourd'hui dans ce secteur?

Le paysage commercial belge se métamorphose... et se réduit, selon un récent rapport de l'agence de recherche spécialisée dans le commerce de détail, Locatus. Au cours des sept dernières années, le nombre de points de vente n'a en effet cessé de chuter (-5,4 %). Même les cents plus grandes enseignes ont ensemble 11,3% de points de vente en moins depuis 2016. Et l'avènement de l'e-commerce sur le marché national (et surtout international) y est sûrement pour beaucoup...

...

Le paysage commercial belge se métamorphose... et se réduit, selon un récent rapport de l'agence de recherche spécialisée dans le commerce de détail, Locatus. Au cours des sept dernières années, le nombre de points de vente n'a en effet cessé de chuter (-5,4 %). Même les cents plus grandes enseignes ont ensemble 11,3% de points de vente en moins depuis 2016. Et l'avènement de l'e-commerce sur le marché national (et surtout international) y est sûrement pour beaucoup...Autre donnée marquante: pour l'ensemble du pays, 11,3% des magasins sont vides. Chantiers à gogo, rues de moins en moins fréquentées, affaiblissement de l'activité économique... Les commerçants tirent la langue. Pas étonnant donc que certaines enseignes préfèrent déserter les centres-villes pour se réinstaller dans des zones plus stratégiques, comme les zonings industriels ou les centres commerciaux.Moins de points de vente, oui, vide locatif dans les centres-villes, assurément. Mais cela ne se traduit pas nécessairement par une perte de vitesse du commerce belge. Loin de là... Car si on examine la présence des enseignes d'un point de vue de leur superficie, on constate en fait une augmentation de 12,9% de la superficie totale des magasins.En Belgique, les secteurs qui comptent de manière générale le plus de magasins sont les supermarchés et les stations-services. Aldi figure en tête du classement, avec 440 enseignes, devant Carrefour, Lidl et Delhaize. Et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin: dans les années à venir, Aldi souhaite en effet ouvrir huit nouveaux magasins à Bruxelles et dans les environs. L'enseigne a même récemment ouvert son premier magasin compact en Belgique.Le secteur bancaire possède également de nombreuses agences, mais la tendance s'inverse petit à petit. ING, BNP, KBC, Belfius... Les grandes banques belges annoncent régulièrement des fermetures d'agences et/ou la suppression de machines de selfbanking qui permettent d'imprimer des extraits de compte ou de faire des virements.En terme de superficie, les grands gagnants sont tous issus du secteur du commerce de détail. Le secteur des supermarchés - avec 21 formules - occupe à lui seul 41% du Top 100 des surfaces commerciales. On constate des changements notables pour Jumbo et Louis Delhaize, qui connaissent une forte progression. La deuxième branche est le bricolage (13%). L'enseigne Hubo domine le classement avec une surface totale de 354 955m².