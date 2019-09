En quête de solutions de mobilité alternatives, l'entreprise Afelio spécialisée en développement de nouvelles générations d'applications web et mobile s'est tournée vers la société Kameo Bikes. Objectif : mettre en place une politique vélo en vue d'aider ses collaborateurs au quotidien. Ou quand le digital rencontre la mobilité douce à Liège.

Filiale du groupe NRB créée en 2013, Afelio est passée de six collaborateurs à une centaine aujourd'hui. L'une des particularités de cette entreprise liégeoise repose sur la moyenne d'âge très jeune de ses travailleurs (30 ans) dont les besoins ne sont pas comparables à ceux des générations précédentes. Solidement implantée dans le bassin liégeois, Afelio engage ces jeunes talents en étroite collaboration avec les universités et hautes écoles de la région, et participe à des réorientations de carrière par l'intermédiaire du centre de formation Technifutur®.

