Hytchers, une application révolutionnaire made in VentureLab

Virginie Dupont rédactrice x traductrice

Face aux enjeux sociétaux, la jeune génération se tourne de plus en plus vers des projets porteurs de sens. Mais l'aventure entrepreneuriale n'est pas une sinécure. C'est ici que l'incubateur VentureLab entre en scène. Et c'est là que Hytchers, une appli de covoiturage de colis, a vu le jour.

De g. à d. : Antoine Dessart et Jonas Douin, les cofondateurs de Hytchers, accompagnés de leurs trois collaborateurs