Près de 96.000 nouveaux contrats de crédit à tempérament ont été conclus en 2022 pour l'achat d'une nouvelle voiture et environ 108.000 crédits à la consommation ont été accordés pour l'obtention d'un véhicule d'occasion, ressort-il des chiffres de l'Union professionnelle du crédit (UPC) publiés lundi par Febelfin, la fédération du secteur financier, en marge du Salon de l'Auto.

Sur l'ensemble de l'année dernière, quelque 472.000 contrats de crédit à tempérament au total ont été octroyés par les membres de l'UPC, ce qui correspond à une augmentation de 5,5% par rapport à 2021. L'ensemble de ces crédits correspond à un montant de 9 milliards d'euros.

Les 96.000 prêts destinés à l'achat d'un véhicule neuf, quant à eux, représentent 2 milliards d'euros sur ce montant global. Le financement a souvent concerné des nouveaux véhicules électriques et hybrides rechargeables, remarque l'UPC.

"Le nombre croissant de crédits à la consommation accordés pour l'achat de véhicules écologiques ne nous surprend pas", commente Bart Vervenne, président du conseil d'administration de l'UPC. Selon lui, "le marché des solutions de mobilité durable est en pleine croissance et de plus en plus de prêteurs proposent des crédits intéressants destinés spécifiquement à ce segment de marché".

Sur l'ensemble de l'année dernière, quelque 472.000 contrats de crédit à tempérament au total ont été octroyés par les membres de l'UPC, ce qui correspond à une augmentation de 5,5% par rapport à 2021. L'ensemble de ces crédits correspond à un montant de 9 milliards d'euros. Les 96.000 prêts destinés à l'achat d'un véhicule neuf, quant à eux, représentent 2 milliards d'euros sur ce montant global. Le financement a souvent concerné des nouveaux véhicules électriques et hybrides rechargeables, remarque l'UPC. "Le nombre croissant de crédits à la consommation accordés pour l'achat de véhicules écologiques ne nous surprend pas", commente Bart Vervenne, président du conseil d'administration de l'UPC. Selon lui, "le marché des solutions de mobilité durable est en pleine croissance et de plus en plus de prêteurs proposent des crédits intéressants destinés spécifiquement à ce segment de marché".