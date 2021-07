En 2020, nous avons été obligés de considérer notre lieu de travail d'une manière différente, ce n'est plus une nouveauté. Mais il reste encore bien des choses à dire sur ce à quoi devrait ressembler le futur lieu de travail. Selon Koen van Beneden, directeur général de HP Belux, le lieu de travail hybride est l'avenir du bureau

Un bureau multifonctionnel qui sert de lieu de rencontre

Nous ne passerons plus 8 heures par jour à notre bureau. Les entreprises se réinventent et réinventent leurs bureaux. Mais les besoins des travailleurs doivent eux aussi être pris en considération. Le bureau remplira donc très probablement le rôle de lieu de rencontre et sera organisé différemment : moins de bureaux, plus de salles de réunion, des zones par équipe et des espaces à usage spécifique.

En outre, le bureau favorisera le travail basé sur l'activité, les employés choisiront consciemment où et quand effectuer chaque type de tâche. Le bureau du futur sera multifonctionnel, avec des espaces modulaires, de sorte qu'ils pourront facilement être agrandis ou réduits, en fonction des besoins du moment.

Le bureau à domicile est l'endroit idéal pour les tâches nécessitant de la concentration

Le bureau à domicile fait également partie de cet environnement de travail hybride. Nous prévoyons qu'à l'avenir, la plupart des travailleurs intellectuels travailleront à domicile deux ou trois jours par semaine. Nous constatons aujourd'hui que les organisations adoptent une approche plus structurelle en ce qui concerne le télétravail. Elles essaient de comprendre le rôle du bureau à domicile et réfléchissent à ce qui est réellement nécessaire pour être productif à la maison, car les employés se consacreront plus souvent à des tâches nécessitant de la concentration lorsqu'ils sont chez eux.

Travailler efficacement en déplacement

Le dernier aspect du lieu de travail hybride est le travail nomade. Celles et ceux qui travaillent en déplacement ont besoin d'une connexion fluide et sécurisée, avec un accès à tous les documents et applications. C'est pourquoi il est important pour les employeurs d'identifier les tâches que leurs employés effectuent réellement et la manière dont ils peuvent offrir à ces employés une expérience sans faille, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

Déplacez le focus du lieu de travail vers les personnes

Le travail devient donc de plus en plus indépendant du lieu, c'est pourquoi il est essentiel de déplacer l'attention du lieu de travail vers les employés. Il n'est plus question d'"approche universelle", et le processus ne s'arrêtera pas lorsque chaque employé aura reçu un ordinateur portable et qu'une connexion VPN pourra être établie. La création de personnages-références peut aider les organisations à identifier les différents besoins et à s'assurer qu'elles y répondent. L'évolution s'oriente vers un environnement de travail hybride où les organisations offrent une expérience exceptionnelle à leurs employés, où qu'ils soient, est à portée de main.

Koen van Beneden, directeur général de HP Belux

Un bureau multifonctionnel qui sert de lieu de rencontreNous ne passerons plus 8 heures par jour à notre bureau. Les entreprises se réinventent et réinventent leurs bureaux. Mais les besoins des travailleurs doivent eux aussi être pris en considération. Le bureau remplira donc très probablement le rôle de lieu de rencontre et sera organisé différemment : moins de bureaux, plus de salles de réunion, des zones par équipe et des espaces à usage spécifique.En outre, le bureau favorisera le travail basé sur l'activité, les employés choisiront consciemment où et quand effectuer chaque type de tâche. Le bureau du futur sera multifonctionnel, avec des espaces modulaires, de sorte qu'ils pourront facilement être agrandis ou réduits, en fonction des besoins du moment.Le bureau à domicile est l'endroit idéal pour les tâches nécessitant de la concentration Le bureau à domicile fait également partie de cet environnement de travail hybride. Nous prévoyons qu'à l'avenir, la plupart des travailleurs intellectuels travailleront à domicile deux ou trois jours par semaine. Nous constatons aujourd'hui que les organisations adoptent une approche plus structurelle en ce qui concerne le télétravail. Elles essaient de comprendre le rôle du bureau à domicile et réfléchissent à ce qui est réellement nécessaire pour être productif à la maison, car les employés se consacreront plus souvent à des tâches nécessitant de la concentration lorsqu'ils sont chez eux.Travailler efficacement en déplacementLe dernier aspect du lieu de travail hybride est le travail nomade. Celles et ceux qui travaillent en déplacement ont besoin d'une connexion fluide et sécurisée, avec un accès à tous les documents et applications. C'est pourquoi il est important pour les employeurs d'identifier les tâches que leurs employés effectuent réellement et la manière dont ils peuvent offrir à ces employés une expérience sans faille, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.Déplacez le focus du lieu de travail vers les personnesLe travail devient donc de plus en plus indépendant du lieu, c'est pourquoi il est essentiel de déplacer l'attention du lieu de travail vers les employés. Il n'est plus question d'"approche universelle", et le processus ne s'arrêtera pas lorsque chaque employé aura reçu un ordinateur portable et qu'une connexion VPN pourra être établie. La création de personnages-références peut aider les organisations à identifier les différents besoins et à s'assurer qu'elles y répondent. L'évolution s'oriente vers un environnement de travail hybride où les organisations offrent une expérience exceptionnelle à leurs employés, où qu'ils soient, est à portée de main.Koen van Beneden, directeur général de HP Belux