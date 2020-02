L'équipementier sportif Adidas a vu ses activités en Chine reculer de 85% sur un an depuis la fin janvier en raison du nouveau coronavirus, a-t-il annoncé mercredi.

L'épidémie de Covid-19 a entraîné la fermeture d'un nombre "important" de magasins, ceux détenus en propre et ceux de partenaires, a souligné le groupe dans un communiqué.

Adidas pâtit aussi ces dernières semaines d'une "réduction significative du volume de clientèle" dans les magasins qui ont rouvert après les congés du Nouvel an chinois.

Le contraste est saisissant avec les trois premières semaines de l'année, pendant lesquelles Adidas dit avoir enregistré "une forte croissance" de ses activités en Chine.

Le groupe d'Herzogenaurach affirme en revanche qu'il ne ressent "pas d'effets significatifs" sur d'autres marchés asiatiques, en particulier au Japon et en Corée du Sud.

Il sera davantage en mesure d'évaluer l'impact de l'épidémie sur l'exercice en cours lors de la publication des comptes de l'année 2019, prévue le 11 mars.

Sa "priorité absolue" en ce moment est "d'assurer la sécurité personnelle et financière" de ses employés et de leurs familles, ce qu'il fait "en étroite collaboration avec les autorités chinoises", selon le communiqué.

Adidas compte en Chine 500 magasins exploités en propre et un réseau d'environ 11.500 franchisés.

Le concurrent allemand Puma a lui indiqué mercredi que ses opérations commerciales en Chine étaient "gravement touchées par les mesures de sécurité et les restrictions gouvernementales", dans un communiqué en marge de ses résultats annuels.

"Plus de la moitié de nos propres magasins de détail et ceux de nos partenaires sont temporairement fermés en raison de décisions des autorités locales", précise l'équipementier.

D'autres marchés, notamment en Asie, souffrent de "l'absence de touristes chinois", ajoute Puma, qui n'est pas en mesure pour le moment de prédire "l'impact exact" du virus sur ses activités.

Leur rival américain Nike avait dit plus tôt dans le mois s'attendre à court terme à un "impact important" sur l'activité en Chine, où il a aussi dû fermer des magasins.

