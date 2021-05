Fin avril, la Région bruxelloise comptait 89.319 demandeurs d'emploi, soit 2.048 de plus par rapport à avril 2020 (+ 2,3%). La hausse du chômage est relativement semblable à celle constatée ces derniers mois, indique mardi Actiris. La réouverture des terrasses dans l'horeca le 8 mai prochain fait remonter les offres d'emploi dans ce secteur.

Le taux de chômage était de 15,7% en avril, le plus élevé du pays. Le chômage des jeunes atteint quant à lui un taux de 24,3%. Bruxelles compte 8.959 jeunes chercheurs d'emploi en avril 2021, soit 541 de plus que l'an dernier (+6,4%).

Actiris a reçu 3.997 offres d'emploi en avril 2021 soit une augmentation de 138,3% du nombre d'offres d'emploi par rapport au mois d'avril 2020. Actiris a reçu 428 offres d'emploi pour le secteur de l'horeca, soit quatre fois plus que le mois précédent.

Le taux de chômage était de 15,7% en avril, le plus élevé du pays. Le chômage des jeunes atteint quant à lui un taux de 24,3%. Bruxelles compte 8.959 jeunes chercheurs d'emploi en avril 2021, soit 541 de plus que l'an dernier (+6,4%). Actiris a reçu 3.997 offres d'emploi en avril 2021 soit une augmentation de 138,3% du nombre d'offres d'emploi par rapport au mois d'avril 2020. Actiris a reçu 428 offres d'emploi pour le secteur de l'horeca, soit quatre fois plus que le mois précédent.