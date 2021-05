Alors que la réouverture progressive de l'horeca se profile le samedi 8 mai, le Forem a identifié 6.500 demandeurs d'emploi ayant une expérience avérée dans les métiers de ce secteur, annonce l'office de l'emploi wallon lundi. Restaurateurs, cafetiers et hôteliers en manque de personnel sont invités à venir puiser dans cette réserve.

Les employeurs horeca ont diffusé 1.947 offres d'emploi sur le site web leforem.be. Pour répondre à ces besoins de main-d'oeuvre, le Forem dispose dans sa base de données de 6.500 demandeurs d'emploi ayant une expérience récente dans ce secteur. Parmi ces fonctions, on épingle 1.375 serveurs, 920 commis de cuisine, 501 cuisiniers, 426 commis de salle et 371 barmans "mobilisables rapidement".

En Wallonie, 115.600 personnes ont perdu leur emploi depuis le début de la crise, notamment dans le secteur horeca. Dans ce lot, 6.350 personnes se sont inscrites comme demandeuses d'emploi à la suite de la fermeture des cafés, des bars, des restaurants, et de la baisse d'activité dans l'hôtellerie. Les dispositifs d'accompagnement du Forem ont permis à 3.750 d'entre elles de retrouver un emploi.

Pour trouver la perle rare, l'employeur horeca peut accéder à l'application "chercher un candidat" via le www.leforem.be.

