L'opérateur de services numériques avait défrayé la chronique lors de l'affaire Nethys et la révélation de sa vente secrète à François Fornieri et Stéphane Moreau. Il vient d'être racheté par NRB.

L'info a été révélée par nos confrères du Soir :Win, filiale de Nethys, est en passe d'être reprise par NRB, le groupe wallon de services informatiques dont Ethias est l'actionnaire principal.

Win avait défrayé la chronique lors de l'affaire Nethys et la révélation de sa vente secrète à François Fornieri et Stéphane Moreau. L'enquête judiciaire est d'ailleurs toujours en cours. Pas question de huit millions d'euros cette fois-ci mais d'une somme plus conforme, qui tourne aux alentours des 50 millions d'euros.

Il faut toutefois reconnaître que depuis 2019, Win a été renforcée par le service informatique de Nethys avec une hausse (légère) du chiffre d'affaires à 52 millions d'euros et des ETP de 98 à 130.

Montage original

Selon Le Soir, l'opération, qui doit encore recevoir l'approbation du groupe Enodia/Nethys, se fera selon un montage original : en échange de Win, Nethys va recevoir quasi 5.000 actions de NRB. Ethias s'est engagé à racheter ses actions dans les 6 à 12 mois après l'accord et au plus tôt le 31 décembre prochain.

En fonction des résultats de NRB, Nethys pourrait donc toucher plus que les 50 millions d'euros minimum prévus. Ethias s'est aussi engagée à ne pas vendre ses actions NRB pendant cinq ans.

