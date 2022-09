Pour les nouveaux entrants, ce classement est évidemment une aubaine commerciale.

Il a fait couler beaucoup d'encre avant sa sortie et provoqué le retrait préalable des stars de l'appellation (Cheval Blanc, Ausone et Angelus) mais il est désormais sorti. Le classement 2022 de Saint-Emilion (il est ajusté tous les 10 ans) consacre comme Premier Grand Cru classé A, le Château- Figeac (il est promu) et Pavie (le seul rescapé du classement précédent). Aucun changement dans les Premiers Grands Crus classés. Par contre, la catégorie la plus basse, celle des Grands Crus classés, accueille 16 nouveaux Châteaux dont Mangot mais aussi Corbin Michotte dont l'exclusion en 2012 avait déclenché un maelström judiciaire et La Marzelle, propriété de la famille Sioen. Pour les nouveaux entrants, ce classement est évidemment une aubaine commerciale.

