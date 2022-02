BeAngels, le réseau qui regroupe plus de 400 investisseurs privés actifs en Wallonie et à Bruxelles, sort d'une bonne année. En 2021, il a participé à 60 tours de table en faveur de start-up pour un montant total de 7,3 millions d'euros. Une hausse de 52% par rapport à 2020 et un nouveau record.

Ambitieux, BeAngels ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et envisage une expansion géographique (Flandre, Luxembourg et France pour commencer) et un élargissement de son segment d'investisseurs. Sans oublier le renforcement du partenariat avec les Suisses de Verve Ventures. Pour financer cette stratégie, le réseau vient de clôturer une belle levée de fonds d'1,1 million d'euros. Assez logiquement, il a fait appel à ses propres membres.

BeAngels, le réseau qui regroupe plus de 400 investisseurs privés actifs en Wallonie et à Bruxelles, sort d'une bonne année. En 2021, il a participé à 60 tours de table en faveur de start-up pour un montant total de 7,3 millions d'euros. Une hausse de 52% par rapport à 2020 et un nouveau record. Ambitieux, BeAngels ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et envisage une expansion géographique (Flandre, Luxembourg et France pour commencer) et un élargissement de son segment d'investisseurs. Sans oublier le renforcement du partenariat avec les Suisses de Verve Ventures. Pour financer cette stratégie, le réseau vient de clôturer une belle levée de fonds d'1,1 million d'euros. Assez logiquement, il a fait appel à ses propres membres.