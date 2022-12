Avoir de l'impact. Sur l'environnement. Sur la société. Sur le bien-être des gens. De plus en plus d'organisations et entreprises se développent avec cet objectif. Ou au moins avec l'idée de faire des affaires autrement. Le 30 novembre dernier, Trends-Tendances a remis ses premiers Trends Impact Awards à celles qui se distinguent pour leurs efforts en ce domaine. Voici pourquoi elles ont gagné.

Impacter positivement leur environnement: donner du travail aux personnes précarisées, économiser l'eau, trouver des solutions pour mieux isoler nos maisons ou préparer nos enfants aux défis numériques du futur, etc. Les initiatives d'entreprises désireuses de faire le bien autour d'elles au niveau écologique ou sociétal tout en développant une activité économique rentable sont de plus en plus nombreuses. Elles s'inscrivent dans la tendance, nécessaire, du moment.

Au travers des premiers Trends Impact Awards, organisés en partenariat avec PwC et l'Antwerp Management School, notre magazine a souhaité mettre en lumière des projets qui entrent dans cette philosophie et tentent de répondre, à leur échelle, aux grands défis d'aujourd'hui. Six catégories ont été identifiées: la diversité et l'inclusion, la résilience, l'économie circulaire, l'écologie, le bien-être, la digitalisation. Au total, pas moins de 300 organisations et entreprises se sont inscrites à cette première édition. Les consultants de PwC ont effectué une première sélection, retenant 90 sociétés qui sont ensuite passées devant un jury. Les projets proposés provenaient à la fois d'entreprises ayant adopté des programmes de durabilité, de jeunes pousses du digital permettant de générer un effet positif sur l'environnement ou le bien-être des citoyens, ou encore d'ASBL déployant des initiatives pouvant faciliter l'inclusion, l'aide à la personne ou la diversité. L'impact réel des projets a constitué l'un des premiers critères de sélection des jurys. "Dans les six catégories, nous avons examiné qui était innovant et créatif et qui était le plus avancé, explique Axel Smits, responsable de PwC Belgique. C'est une question d'impact.Vous pouvez proposer quelque chose de très créatif qui n'aura que peu d'impact à l'intérieur ou à l'extérieur de votre organisation. Ce faisant, nous devions étudier de près les entreprises qui obtiennent parfois de très bons résultats dans un domaine mais de très mauvais dans un autre."A noter que dans certaines catégories, les grandes entreprises ont été distinguées des PME. Et que des Global Awards ont été attribués à des organisations qui, tout en n'étant peut-être pas les lauréates dans la catégorie où elles se sont inscrites, "cochaient" plusieurs cases dans d'autres catégories, ayant un impact global indéniable sur leur environnement social et naturel. A l'arrivée, 11 projets et entreprises ont été primée ce 30 novembre. Autant d'exemples qui témoignent de la diversité des possibilitéspour continuer à faire du business autrement.