L'Awex a récompensé les entreprises qui s'illustrent à l'exportation. Pour ce millésime, figurent au palmarès Trasis, Filame, Catalent Gosselies, Univercells, Aerospacelab et EVS.

L'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex) a décerné ses Wallonia International Business Awards - anciennement Grand prix Wallonie à l'exportation - aux entreprises qui s'illustrent sur les marchés étrangers ou investissent en Wallonie. Pour l'édition 2022, six sociétés ont été récompensées dans différentes catégories. L'occasion pour la plupart d'entre elles de bénéficier d'un coup de projecteur. En effet, les championnes à l'export sont souvent plus connues et reconnues au plan international que local.

...

L'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex) a décerné ses Wallonia International Business Awards - anciennement Grand prix Wallonie à l'exportation - aux entreprises qui s'illustrent sur les marchés étrangers ou investissent en Wallonie. Pour l'édition 2022, six sociétés ont été récompensées dans différentes catégories. L'occasion pour la plupart d'entre elles de bénéficier d'un coup de projecteur. En effet, les championnes à l'export sont souvent plus connues et reconnues au plan international que local. Cette année, l'Awex a reçu plus de 45 candidatures dans le cadre de ce concours. Sans surprise, la technologie s'est distinguée et nombre de lauréates se positionnent parmi les leaders mondiaux dans leur domaine. Découvrons ces ambassadeurs du savoir-faire wallon qui s'exporte à travers l'ensemble de la planète. Fondée en 2004 par Jean-Luc Morelle et Gauthier Philippart, Trasis a reçu le Wallonia Golden Export Award. Ce prix récompense l'entreprise ayant amélioré le plus significativement ses performances et sa position tant dans l'Union européenne qu'à la grande exportation. Basée à Ans, cette société de biotechnologie active dans le domaine de la médecine nucléaire réalise la quasi-totalité de son chiffre d'affaires - plus de 24 millions d'euros en 2020 - à l'international et emploie aujourd'hui plus de 220 collaborateurs. "Nous commercialisons nos synthétiseurs dans 53 pays, explique Gauthier Philippart. Aucun d'entre eux ne représente plus de 10% de nos ventes. Cela souligne notre stabilité mais également que certains marchés peuvent être davantage exploités." Présente également à Atlanta, Trasis ambitionne de doubler tant ses effectifs que son chiffre d'affaires à l'horizon 2025. Lauréat du Wallonia Silver Export Award, le groupe Filame travaille à la fois sur le fil (ressorts et fils formés) et sur le feuillard (découpe et emboutissage). "C'est une combinaison assez rare en Belgique, précise Jean Gabriel, directeur général. Rares sont les entreprises qui font les deux en même temps. Avec la production de fils et de nombreuses pièces de tôlerie dans tous les types d'alliage, nous sommes le spécialiste de la matière ressort au sens large." Chaque année, le groupe Filame fabrique un total de 500 millions d'unités qu'il exporte pour plus de 70% en Europe mais également en dehors. Il livre au départ de Nivelles des secteurs aussi divers que l'automobile, la serrurerie, le bâtiment, l'électronique, le médical, les machines et engins de génie civil. "Travailler pour de grands groupes industriels demande beaucoup d'efforts et un haut niveau de précision, ajoute Jean Gabriel. Ce prix est une reconnaissance du travail fourni par nos 48 collaborateurs." Le Wallonia Foreign Investment Award récompense une société étrangère s'étant installée en Wallonie et met lumière l'attrait de cette dernière. De ce point de vue le groupe américain Catalent a particulièrement été séduit par les charmes de notre pays, et singulièrement du sud. C'est à Gosselies, après avoir repris MaSTherCell et la filiale de production de Bone Therapeutics, que Catalent a jeté l'an dernier son dévolu sur Delphi Genetics, une société spécialisée dans la production de plasmides d'ADN, le matériel de base pour le développement des thérapies géniques. Basé à Somerset (New Jersey), le groupe emploie dans le monde plus de 19.000 personnes - dont un millier en Belgique - et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 4 milliards de dollars. Univercells a décroché le Wallonia Sustainability Award. Ce trophée distingue une entreprise wallonne qui, grâce à l'intégration des enjeux du développement durable dans ses activités ou dans son système organisationnel, a pu accéder à de nouveaux marchés, conclure un partenariat à l'étranger ou encore développer des produits ou services innovants. Fondée en 2013 par Hugues Bultot et José Castillo, Univercells s'est d'abord penchée sur un projet de plateforme de production innovante pour les vaccins avant d'étoffer sa palette, notamment dans les médicaments biologiques. Elle s'est progressivement transformée en groupe avec la création de filiales et l'acquisition de diverses sociétés comme SynHelix ou RLM Consulting. Le Wallonia Rising Star Award, récompensant une entreprise relativement jeune mais avec une croissance fulgurante à l'international, ne pouvait qu'échoir à cette jeune société lancée en 2018 par Benoît Deper à Mont-Saint-Guibert. Spécialisée dans les plateformes satellitaires et l'intelligence géospatiale, Aerospacelab vise à rendre l'information géostratégique accessible à tous. Selon son fondateur, "elle a opté pour une intégration verticale et est la seule en Europe à couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur: de la construction du satellite pour la télédétection à l'analyse des données pour le client". A terme, avec le lancement d'une nouvelle usine à Charleroi, Aerospacelab devrait produire 500 satellites par an. Spécialiste des serveurs vidéo pour les directs diffusés via la télévision et les nouveaux médias, la société liégeoise EVS a reçu deux prix: le Wallonia Innovation Award et le Wallonia People's Choice Award qui résulte du vote du public présent lors de la cérémonie des Wallonia International Business Awards. EVS ne cesse d'investir dans la R&D et l'amélioration de ses produits qu'elle exporte dans plus d'une centaine de pays à travers le monde. En 2021, elle a affiché un chiffre d'affaires de 113 millions d'euros et table sur une hausse de ce dernier en 2022, alimenté par un carnet de commandes record.