La fédération belge du commerce électronique inaugure un nouveau label de qualité qui garantit leur respect de la législation et, surtout, préserve les internautes des tentatives de fraude.

Ils règnent sur Instagram, TikTok ou YouTube en exposant leur vie et en vantant certains produits. Ambassadeurs privilégiés des marques, les influenceurs n'indiquent pas toujours le caractère commercial de leurs activités promotionnelles, pourtant âprement négociées.

...

Ils règnent sur Instagram, TikTok ou YouTube en exposant leur vie et en vantant certains produits. Ambassadeurs privilégiés des marques, les influenceurs n'indiquent pas toujours le caractère commercial de leurs activités promotionnelles, pourtant âprement négociées. Afin de protéger les consommateurs et dissiper le flou qui règne sur les réseaux sociaux, le SPF Economie a fixé, il y a quelques mois, un nouveau cadre légal pour ces influenceurs, avec un guide des bonnes pratiques à respecter sous peine d'être mis à l'amende. Désormais, tout contenu à caractère publicitaire doit être clairement indiqué par l'utilisation de mots-clés tels que #réclame, #publicité ou #annonce, histoire de ne plus tromper l'internaute.Aujourd'hui, BeCommerce - la fédération belge du commerce électronique - repasse à l'attaque pour inciter les influenceurs à respecter davantage ce cadre légal. En accord avec l'ex-secrétaire d'Etat à la Consommation Eva De Bleeker (désormais remplacée par Alexia Bertrand), BeCommerce inaugure un nouveau "label de qualité" à destination des influenceurs, qui garantit leur respect de la législation et préserve surtout les internautes des tentatives de fraude. A l'instar du label Trustmark déjà mis en place pour les boutiques en ligne, ce macaron vise donc à instaurer un nouveau climat de confiance entre les influenceurs certifiés par BeCommerce et des utilisateurs en manque de points de repère.