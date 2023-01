La Chine développe rapidement sa monnaie numérique, tout en restant prudente: un gros travail doit encore être fourni avant une mise sur le marché à l'international.

L'e-CNY, le yuan numérique de la banque centrale chinoise, fait le buzz. Depuis 2019, on attribue aux dirigeants politiques du pays le mérite d'avoir mené une révolution pour la monnaie numérique garantie par l'Etat. De nombreuses autres banques centrales ont suivi l'exemple de la Chine. Mais son développement est resté local, la Banque populaire de Chine (BPC) - la banque centrale - n'ayant pratiquement pas évoqué l'usage de sa monnaie numérique à l'étranger. D'ailleurs, ses responsables ont précisé que l'objectif actuel de l'e-CNY était concentré sur un usage national. Cela n'a pas empêché les spéculations quant à son développement à l'étranger.Les spécialistes en cryptomonnaie et finance décentralisée estiment que des essais de développement sur des marchés où la Chine fait de nombreux échanges commerciaux seront menés sous peu. Ils laissent aussi entendre que les sanctions prises contre la Russie pourraient accélérer le processus. Xi Jinping, le président chinois, et d'autres hauts responsables du pays, voient leur dépendance au système financier mondial reposant sur les Etats-Unis comme une faiblesse chronique. Ces derniers ont récemment fait savoir qu'ils étaient prêts à bannir les banques étrangères du plus grand système mondial de messagerie financière, Swift, en cas de désobéissance. Ce fut le cas en 2022, lorsque les Etats-Unis et leurs alliés ont ordonné à Swift, basée en Belgique, de cesser toutes affaires avec plusieurs banques russes après l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Les dirigeants à Pékin peuvent facilement s'imaginer des sanctions similaires imposées à leurs banques si la Chine tentait un jour d'envahir Taiwan, l'île autonome qu'elle considère comme faisant partie de son territoire souverain. L'utilité du yuan numérique sur les marchés internationaux est un sujet vivement débattu. Certains experts ont souligné que l'e-CNY pourrait en théorie être employé pour contourner le système du dollar, car cette technologie ne nécessite pas Swift. Mais les critiques remarquent tout de même que les Etats-Unis et leur batterie de réglementations financières parviendraient probablement à convaincre les banquiers étrangers d'éviter une monnaie concurrente chinoise, si son utilisation pour esquiver les sanctions augmentait de manière significative.Malgré tout, beaucoup d'observateurs estiment que le développement de l'e-CNY, qui est à la fois une monnaie et un système de paiement, finira par gagner l'étranger pour le financement du commerce, mais ce ne sera pas pour 2023. La Chine tente encore de repousser le covid hors de ses frontières. Parallèlement, elle perfectionne l'e-CNY à l'échelle nationale. En septembre 2022, le programme expérimental s'est étendu à plusieurs provinces, et un lancement national pourrait être programmé en 2023. Mais il reste beaucoup de travail pour un développement international au cours de l'année à venir. Le déploiement initial de la monnaie numérique chinoise a stimulé la création de plusieurs plateformes de paiement dans le monde entier, dont certaines sont liées à la BPC. Par exemple, la banque centrale chinoise a rejoint un projet avec les banques centrales de Hong Kong, de Thaïlande et des Emirats arabes unis, qui développent un système de compensation en gros pour les paiements transfrontaliers appelé mBridge. Kakao, un groupe technologique sud-coréen, est en train de créer une plateforme de compensation de détail appelée Klaytn. A Singapour, la banque JPMorgan Chase s'est associée à Temasek, un groupe d'investissement public, pour créer la sienne. Lorsque les monnaies numériques comme l'e-CNY se tourneront vers l'étranger, ces plateformes faciliteront les échanges entre différents territoires. Il ne s'agit pas d'une tâche facile, car Swift existe depuis des lustres. De nouveaux systèmes doivent venir combler les énormes différences technologiques et légales entre les pays. En 2023, bon nombre de ces projets prendront forme. Certains seront lancés, posant les bases nécessaires aux transactions en e-CNY (et autres monnaies numériques) dans les années à venir. Don Weinland, correspondant économie et finance en Chine pour "The Economist"