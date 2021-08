On le sait, la pandémie a accéléré l'acquisition de comportements digitaux dans le secteur bancaire.

Afin que la fracture numérique ne laisse personne sur le bord de la route, le gouvernement fédéral, en accord avec Febelfin, a introduit un service bancaire universel pour les clients qui ne sont pas numériques, soit la possibilité d'avoir un service de base à un prix avantageux.

Le service entrera en vigueur le 1er janvier prochain et comportera un forfait d'au minimum 60 transactions manuelles par an, une carte de débit et un minimum de 24 retraits en espèces dans les distributeurs automatiques.

La charte sur laquelle est basée ce service a été validée par l'Autorité belge de la concurrence. Elle encourage les domiciliations gratuites et les ordres permanents et prévoit la mise à disposition d'extraits de compte. Le coût du forfait ne pourra dépasser les 60 euros par an avec une hausse annuelle de maximum six euros pendant la durée de validité de la charte.

Onze banques ont signé la charte, ce qui correspond à 95% du marché: BNP Paribas Fortis, KBC, ING, Belfius, Argenta, Crelan, Axa, Beobank, bpost banque, VDK et CPH.

