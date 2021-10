Le régulateur financier américain CFTC a versé un montant record de 200 millions de dollars (environ 172 millions d'euros) à un lanceur d'alerte à l'origine du scandale Libor. Ce dernier avait informé les autorités américaines et britanniques de pratiques de manipulation de taux bancaires, a appris le Wall Street Journal.

Le CFTC a confirmé le montant de la transaction, mais sans donner davantage de détails.

Le Libor est calculé à partir des principales banques mondiales, qui annoncent depuis Londres le taux auquel elles estiment pouvoir emprunter un montant "raisonnable" aux autres banques pour des durées allant d'un jour à un an.

Mais en 2012, plusieurs des banques qui participaient au calcul des taux ont été accusées d'avoir faussé le mécanisme à leur avantage. Plusieurs grandes banques ont payé de lourdes amendes comme Deutsche Bank, UBS, RBS, Société Générale ou encore Rabobank, pour des milliards de dollars au total.

A partir du 31 décembre, les taux du Libor ne seront plus mis à jour pour la livre, l'euro, le franc suisse et le yen, ainsi que pour certains taux américains, les derniers taux en dollar étant prolongés jusqu'au 30 juin 2023.

