A l'occasion de la sortie de leur dernier livre, les deux professeurs de finance jettent un regard critique sur l'industrie de la gestion d'actifs et mettent en garde contre un prochain retour de manivelle sur les marchés.

"Depuis le milieu du siècle dernier, la gestion de portefeuille a subi une profonde mutation. Il est loin, en effet, le temps où le gestionnaire pouvait se contenter d'appliquer quelques règles de bon sens et de bien connaître les sociétés cotées. " C'est par ces mots que débute le livre des professeurs de finance Roland Gillet (la Sorbonne à Paris, Solvay à l'ULB) et Georges Hübner (HEC Liège, membre du CA de Belfius Banque) intitulé La gestion de portefeuille *. Un ouvrage de référence en matière d'analyse des stratégies de gestion et d'évaluation de la performance de portefeuille.

...