Record de paiements mobiles chez Bancontact Payconiq en août

La crise du coronavirus pousse les Belges à payer de plus en plus sans contact. Une tendance que vient confirmer Bancontact Payconiq Company, qui a enregistré en août plus d'11,5 millions de paiements mobiles, soit deux fois plus qu'en août 2019, a annoncé l'entreprise mardi.