Nombreux sont les Belges à avoir adopté de nouvelles habitudes bancaires depuis le début de la pandémie. Grand gagnant de la crise du Covid et du déconfinement, le paiement par carte continue de progresser, en particulier le paiement sans contact.

Selon les derniers chiffres de Febelfin (la fédération belge des banques), près de 4 paiements par carte sur 10 se font désormais sans toucher le clavier du terminal. Le pourcentage a plus que doublé depuis le début de la crise en février, lorsque la part des paiements sans contact ne représentait que 16 % du nombre total des paiements par carte. En plus des arguments liés à l'hygiène, le relèvement de la limite de transaction (de 25 à 50 euros) a bien évidemment contribué à ce succès. Succès qui se traduit assez logiquement par une moindre utilisation du cash. Selon une toute récente étude de la banque ING, qui a analysé quelque 20 millions de transactions en Belgique entre début mars et fin août, près de 6 Belges sur 10 utilisent en effet moins d'argent liquide que l'année dernière. Craignant que les billets soient porteurs du virus, un Belge sur deux se dit désormais aussi plus hésitant à payer en cash. Quant aux retraits d'argent aux distributeurs de billets, ils ont diminué de 43 %, durant cette période allant de début mars à fin août, tandis que le montant prélevé est en recul de 36 % par rapport à la même période en 2019.