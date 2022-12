Secteur par secteur, le magazine The Economist analyse les tendances économiques pour l'année à venir.

Le ralentissement de l'économie mettra la stabilité financière à l'épreuve en 2023. Une crise mondiale comme en 2008 est peu probable, grâce aux réserves importantes des banques et aux normes plus strictes en matière de risque avec la mise en oeuvre des accords de Bâle IV. Les taux d'intérêt en hausse renforceront également les marges.

Pourtant, les investissements privés non garantis risquent de ne pas aboutir. L'étendue des sanctions financières à l'encontre de la Russie entraînera de nouvelles pertes et perturbations pour les entreprises financières.

Le Sri Lanka est certain de se retrouver en défaut de payement, et de nombreux autres marchés émergents, comme la Mongolie, le Pakistan, l'Egypte et la Tunisie, pourraient en faire de même. Le Fonds monétaire international prévient que les banques grevées d'une dette étrangère risquée pourraient faire faillite à mesure que les devises se déprécient et que les charges de remboursement augmentent.

Les marchés boursiers vont adopter des normes plus strictes. Les Etats-Unis comptent radier des entreprises (chinoises, pour la plupart) qui ne respectent pas les règles d'audit ; Hong Kong et Shanghai en tireront parti. La Chine est confrontée à certains dangers, en particulier celui de la pauvreté. Evergrande, un géant de l'immobilier criblé de dettes, a jusque septembre 2023 pour éviter d'être radié à Hong Kong.

107.000 milliards de dollars La valeur prévisionnelle des nouveaux prêts bancaires octroyés aux clients dans le monde en 2023, soit 8,7% de plus qu'en 2022.

Aux quatre coins du monde, davantage d'entreprises financières se tourneront vers les services mobiles et en ligne, entrant ainsi en concurrence mais aussi en collaboration avec les entreprises de technologie financière. Les payements transfrontaliers connaîtront un nouveau bouleversement sous l'impulsion de la hausse des monnaies numériques et de l'exclusion de la Russie du réseau de messagerie Swift, qui permet d'effectuer des payements internationaux.

Les prévisions sont établies pour 2023, sauf indication contraire. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95% du PIB mondial. london@eiu.com Economist Intelligence

