PayPal est le leader mondial des paiements en ligne.

La société américaine offre une alternative simple aux cartes de crédit et aux virements. Elle est le deuxième moyen de paiement en ligne le plus utilisé chez nous. Environ un million et demi de Belges disposent d'un compte PayPal dont environ 10% de professionnels. Pour ces derniers (les PME sont particulièrement visées), la société vient de lancer chez nous mais aussi au Portugal, aux Pays-Bas et en Finlande, une carte de débit, moyen de paiement qui existe depuis longtemps aux Etats-Unis ou dans certains pays européens.

Fruit d'une collaboration avec Mastercard, ce service supplémentaire, plus physique que digital, permettra de payer dans de nombreux magasins. Particularité: PayPal offre un cashback de 0,5% sur chaque transaction. Signalons qu'avec la pandémie, la société a enregistré une augmentation de ses vendeurs belges affiliés de près de 30%.

