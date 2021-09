Le groupe américain de services de paiement en ligne PayPal va acquérir le spécialiste japonais des achats à crédit sur internet Paidy pour 2,7 milliards de dollars, nouveau signe du développement du paiement différé en ligne.

Créé en 2008 à Tokyo, Paidy propose aux commerçants en ligne d'offrir le paiement à crédit et échelonné à leurs clients.

La société, qui revendique aujourd'hui six millions de comptes, avait déjà levé environ 400 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont Goldman Sachs et PayPal Ventures, la filiale de capital-investissement de PayPal.

Pour la racheter, ce dernier met 300 milliards de yens sur la table, soit environ 2,7 milliards de dollars, "principalement en numéraire", selon un communiqué publié mardi.

Les deux groupes prévoient que la transaction soit finalisée au quatrième trimestre 2021, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires. A l'issue du rachat, Paidy conservera sa marque et continuera d'opérer sous son nom.

En avril, les deux sociétés avaient déjà conclu un partenariat qui permettaient aux utilisateurs de Paidy au Japon de réaliser des achats à crédit auprès de l'ensemble des commerçants électroniques qui utilisaient PayPal comme service de paiement dans le monde.

L'opération annoncée mardi confirme le développement croissant du paiement à crédit pour les transactions électroniques.

Installé au Japon depuis 2010, PayPal affirme y avoir plus de 4,3 millions de comptes actifs.

