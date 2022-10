La plateforme de financement collaboratif confirme sa croissance et franchit la barre des 100 millions d'euros prêtés.

Basé sur une offre collaborative de crédit et d'investissement 100 % digitale, le modèle de Mozzeno séduit de plus en plus de consommateurs et d'entreprises en Belgique. Après 5 années d'activité, la fintech belge vient en effet de franchir la barre symbolique des 100 millions d'euros prêtés. Un nouveau record pour la jeune société basée à Wavre (bientôt 25 personnes) qui est le fruit d'une forte croissance du volume prêté durant ces deux dernières années. En effet, près de 90 millions d'euros ont été financés rien que depuis la fin 2020. Et ce, "grâce à un modèle qui combine l'efficacité du digital avec le conseil et la disponibilité d'agents expérimentés, qui représente aujourd'hui la moitié de l'équipe de l'entreprise", indique Xavier Laoureux, co-fondateur de Mozzeno.Sur les 100 millions prêtés, les crédits aux particuliers (véhicule, voyage, rénovation,...), offre historique de Mozzeno, représentent encore 95 % du volume, avec un montant moyen de 10.430 euros par prêt octroyé. Lancés plus tard, les crédits aux indépendants et aux entreprises ne représentent donc encore que 5 %. Il s'agit néanmoins d'un axe de croissance important pour la start-up qui entend rendre son offre de prêts business plus compétitive dans les prochaines semaines, "avec des tarifs plus concurrentiels, des critères d'éligibilité plus larges et de nouvelles collaborations du style de celles déjà nouées avec des partenaires tels que Partena, Invest.BW ou Accountable", précise Xavier Laoureux.Quant à la communauté de prêteurs de Mozzeno, totalisant désormais plus de 10.000 investisseurs, particuliers et sociétés, elle a pu bénéficier d'un rendement moyen brut de 3,75 % tout en investissant majoritairement dans des prêts assurés contre le défaut de l'emprunteur.