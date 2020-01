La BCE a octroyé au projet de banque coopérative NewB la licence bancaire.

"La Banque nationale de Belgique a transmis à NewB la décision de la BCE de lui accorder un agrément en tant qu'établissement de crédit", affirme NewB dans un communiqué. Dès lors, les 35 millions récoltés lors de la campagne de capitalisation menée par NewB du 25 octobre au 4 décembre 2019 seront convertis en parts coopératives, et les investisseurs deviendront donc officiellement coopérateurs de NewB.

NewB devient donc la première banque belge créée de toutes pièces depuis Argenta, il y a 60 ans. La coopérative rassemble plus de 116.000 coopérateurs, 340 organisations de la société civile et 11 investisseurs institutionnels. NewB devrait proposer ses premiers produits bancaires dans le courant de l'été.

