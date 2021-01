Le CEO de Belfius, Marc Raisière, va rester les prochaines années à la tête de la banque Belfius, dont le capital est aux mains de l'Etat belge.

Le comité ministériel restreint a décidé vendredi de prolonger son mandat. L'information, annoncée par L'Echo, a été confirmée de sources gouvernementales.

Marc Raisière est à la tête de Belfius depuis 2014. En prolongeant le CEO actuel, le gouvernement se range derrière la proposition du comité de rémunération et du conseil d'administration de Belfius.

Un nouveau président du conseil d'administration est également désigné en la personne de l'ancien avocat Chris Sunt, actuellement administrateur. Celui-ci devrait ainsi succéder à Jos Clijsters, qui avait accepté l'année dernière de prolonger quelque peu son mandat dans l'attente d'un successeur.

Enfin, il a également été décidé de prolonger le mandat de Diane Rosen-Zygas au conseil d'administration et de désigner deux nouveaux administrateurs, à la demande de la BCE, à savoir Peter Hinsen et Bruno Brusselmans. Tous les mandats ont une durée de quatre ans.

Toutes ces désignations doivent encore être formellement approuvées lors d'une assemblée générale en mai prochain.

