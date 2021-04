La Belgique se positionne de plus en plus comme un acteur clé du secteur de la technologie financière.

Le consultant PwC vient de sélectionner 10 start-up de la fintech pour son programme européen Scale. Sur les 10 nominées, la Belgique peut se targuer de placer quatre jeunes pousses! C'est autant que le Royaume-Uni, qui dispose pourtant avec Londres d'une place financière mondialement reconnue. Les start-up belges B.fine (reporting), FinFlag (payements), Penbox (formulaires intelligents) et RiskConcile (gestion des risques) participeront donc à ce programme qui vise à mettre en contact des acteurs de la fintech avec de grandes entreprises actives dans le secteur bancaire et financier. L'idée est notamment de susciter des partenariats entre ces différents acteurs. D'après une étude de PwC, près de 40 partenariats de ce type ont été conclus en Belgique en 2020, principalement pour des raisons d'accès aux nouvelles technologies innovantes proposées par les start-up de la fintech. La Belgique se positionne de plus en plus comme un acteur clé du secteur de la technologie financière. L'écosystème est d'ailleurs en train de se consolider. Une centaine de start-up fintech projettent de s'installer prochainement dans un nouvel espace de coworking au coeur de Bruxelles dans le cadre du projet FIRe (Finance, Insurance, Regulation, etc.).