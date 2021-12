Un nombre croissant de femmes gèrent le budget familial. Cela signifie non seulement qu'elles contrôlent les sorties et les rentrées d'argent, mais qu'elles s'intéressent aussi à ce qui est mis de côté et à la façon de l'optimiser. L'épargne n'est plus vraiment rentable depuis un certain temps déjà. C'est pourquoi les femmes se tournent de plus en plus vers les actions et les portefeuilles d'investissement. Et avec succès, car elles se révèlent être de meilleurs investisseurs que les hommes.

Une étude récente montre que 35 % des investisseurs en actions sont des femmes, et ce pourcentage devrait augmenter considérablement dans les années à venir (1). Et toutes ces femmes ont raison : après deux années d'incertitude à vivre en pleine pandémie, un revenu supplémentaire est plus que bienvenu.

En général, les femmes prennent moins de risques que les hommes (2), y compris lorsqu'elles investissent, et cela s'avère payant. En effet, une étude de Fidelity montre que les investissements des femmes sont 0,4 % plus performants que ceux des hommes (3). Alors que les hommes sont généralement séduits par l'espoir d'un profit rapide et craignent de manquer une occasion, les femmes réfléchissent plus longtemps avant de se décider. Une analyse approfondie est indispensable en matière d'investissement, et les femmes sont récompensées d'y consacrer plus de temps. Mais ce n'est pas tout : non seulement elles investissent mieux, mais elles investissent aussi différemment.

Les femmes investissent davantage dans les actions socialement responsables. Si certains ne s'intéressent pas au caractère durable d'une entreprise, il est tout de même intéressant d'examiner la vision RSE d'une organisation cotée en bourse. Le greenwashing et de mauvais résultats en matière de durabilité font régulièrement la une des médias et peuvent vite faire plonger le cours d'une action. Tout aussi remarquable : les femmes sont plus susceptibles d'investir dans des entreprises dirigées par des femmes. Les femmes s'entraident donc dans le monde de l'investissement.

Chaque femme est différente, bien sûr, mais c'est une bonne nouvelle qu'en général, elles ont un comportement d'investissement socialement responsable et moins risqué. Pour les encourager à s'occuper encore plus des questions d'argent, Freedom Finance, le courtier qui a lancé sa plateforme de trading en ligne offrant aux investisseurs (institutionnels comme privés) l'opportunité d'investir dans des introductions en bourse, partage ci-dessous quelques conseils aux femmes qui souhaitent se lancer dans l'investissement.

Déterminez votre budget et vos risques

Avant de commencer à investir, il est important de déterminer le montant que vous souhaitez placer. Si vous choisissez un budget mensuel fixe, par exemple, vous éviterez d'être tentée par des actions à dividendes élevés qui ne correspondent pas à votre budget. Il peut être utile de placer votre budget sur un compte séparé, un compte d'investissement. Vous pouvez verser une somme sur ce compte tous les mois ou tous les trimestres, si vous souhaitez investir moins de temps et d'argent.

Optez pour le long terme

Investir peut rapporter, mais le bénéfice ne sera pas immédiat. Veillez donc à ne placer que de l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme, afin de pouvoir l'investir sur une plus longue période. Si vous souhaitez quand même être récompensée de vos efforts, choisissez des actions avec des dividendes. De cette façon, vous recevrez régulièrement de l'argent, à mesure que l'entreprise se développera.

Formez-vous

Le monde financier n'est pas facile à suivre, il est donc important de s'occuper régulièrement de ses actions. Il existe de nombreux cours et vidéos en ligne pour mieux connaître le marché boursier. Les articles et les billets de blog sont aussi d'excellents outils d'apprentissage qui vous permettront de continuer à évoluer sur le marché des investissements.

Renseignez-vous

Il est non seulement important d'acquérir des connaissances sur l'investissement en général, mais aussi sur vos propres actions. Idéalement, avant d'investir, vous devriez vous renseigner sur la vision, la politique de durabilité, l'équipe de direction, etc., de l'entreprise qui vous intéresse. En outre, prenez l'habitude de suivre l'actualité des secteurs dans lesquels vous investissez et essayez de regarder l'évolution de vos actions chaque semaine, toujours au même moment. Vous connaîtrez ainsi l'état du marché et éviterez les surprises.

Diversifiez

Parce que les femmes prennent moins de risques, il est essentiel qu'elles diversifient leurs actions. Répartissez vos investissements et optez pour un portefeuille diversifié. Par exemple, n'investissez pas tout votre argent la même semaine, ni dans le même secteur. De cette façon, vous réduirez les risques et aurez plus de chances de générer des bénéfices à long terme.

