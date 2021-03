L'économie allemande a fortement ralenti au cours des trois premiers mois de l'année, après la prolongation du confinement, a averti lundi la banque centrale nationale.

"Les mesures de lutte contre la pandémie sont plus strictes au cours de ce trimestre qu'au cours du précédent", écrit la Bundesbank dans son bulletin mensuel. "La production économique pourrait donc fortement diminuer au cours du premier trimestre 2021", prévient l'institution.

La sortie du rapport intervient alors que la chancelière Angela Merkel s'apprête à rencontrer les 16 dirigeants des Länder pour faire le point sur la réponse du pays à la crise. Des discussions qui devraient déboucher sur une prolongation du confinement et un renforcement des restrictions actuelles.

La Bundesbank s'attend à ce que l'économie allemande soit soutenue cette année par le secteur manufacturier, qui a été largement épargné par les mesures de confinement entrées en vigueur en novembre et qui bénéficie d'une demande extérieure soutenue, notamment depuis la Chine.

